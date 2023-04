Landsberg

18:00 Uhr

Die VR-Bank möchte mit der Oidn Wiesn am Hellmairplatz bleiben

Plus In den Augen der Organisatoren würde an einem anderen Standort in Landsberg der Charakter des Fests verloren gehen. Der Antrag der Gastronomen sorgt für Unmut.

Seit 2017 findet in der Landsberger Altstadt am letzten Sonntag der Sommerferien die Oide Wiesn statt. Gefeiert wird in einem großen Festzelt auf dem Hellmairplatz, was jedoch den dort ansässigen Gastronomen nicht gefällt: Wegen des Auf- und Abbaus können sie einige Tage ihre Außenbereiche nicht nutzen. Mit einem Antrag haben sie eine Diskussion darüber angestoßen, ob Zelte nur noch auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt werden sollten. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee organisiert die Oide Wiesn und deren Verantwortliche sehen sich nun zu einer Stellungnahme veranlasst. Was sie am Vorgehen der Wirte stört und warum das Fest für sie unbedingt in die Innenstadt gehört.

Die Oide Wiesn steigt in diesem Jahr am Sonntag, 10. September. Tags zuvor nutzt die Stadtjugendkapelle das Festzelt am Hellmairplatz, um ihr 50-jähriges Bestehen zu feiern. Stadtrat Christoph Jell (UBV) stellte den Antrag der Gastronomen im vergangenen Monat im Bauausschuss vor. Demnach solle nicht über das Jahr 2023 diskutiert werden, sondern über eine künftige Regelung. Gegenüber unserer Redaktion gingen Manuela Sauter (Sonderbar), Blanka Salzinger (Kartoffelwerk), Claus Moritz und Dominik Wagmann (beide Hellmairs) schließlich näher auf ihr Anliegen ein. Aufgrund des Aufbaus und des Abbaus für die Oide Wiesn könnten sie im Grunde vier Tage lang draußen keine Gäste empfangen (zusammen rund 230 Plätze), was mitten in der Hauptsaison deutliche Umsatzeinbußen nach sich ziehe. Alternative Standorte für das Fest wären in ihren Augen etwa der Schlüsselanger oder die Waitzinger Wiese, die in der Vergangenheit für viel Geld als Veranstaltungsplatz hergerichtet worden sei. Zudem besteht bei den Wirten die Sorge, dass der Hellmairplatz in Zukunft an noch mehr Wochenenden blockiert werden könnte, falls entsprechende Anfragen bei der Stadt eingingen.

