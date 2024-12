Die VR-mitMenschen sind zurück

„Was tun, wenn am Ende vom Geld noch so viel Hilfe nötig wäre?“ Diesen Satz prägten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG erstmals im Jahr 2012 - aus diesem Grundgedanken heraus entstand die Initiative VR-mitMenschen. Viele Projekte wurden in den letzten Jahren umgesetzt. Dabei entstand beispielsweise eine Boulderwand am Ammersee Gymnasium oder die Dächer der Hundezwinger im Landsberger Tierheim wurden saniert. Jetzt waren die VR-mitMenschen zurück! Pünktlich zur Weihnachtszeit wurden im VR-Bank Haus die Türen geöffnet.

VR-Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg (Mitte) mit Peter Eberhard (Zweiter von links) und Emanuel Berger (Vierter von links) von der AKB mit dem VR-Fanmacherteam und einem symbolischen Spendenscheck über 1.000 Euro. Foto: Manfred Doll

In Zusammenarbeit mit der AKB, der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern, lud die VR-Bank die Öffentlichkeit zur großen Typisierungsaktion ein. Das Comeback der VR-mitMenschen war gleichzeitig auch eine Rückkehr zu den Wurzeln: Der Ursprung der VR-Bank Initiative 2012 war ebenfalls eine Blutspende- und Typisierungsaktion. Alle Personen, die zwischen 17 und 45 Jahren waren, sich gesund fühlten und Interesse daran hatten, sich als potenzieller Stammzellspender zu registrieren, konnten sich kostenlos typisieren lassen. Nicht nur bei der Allgemeinheit fand die Aktion großen Anklang, auch von der VR-Bank selbst kamen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Angebot nach.

In erster Linie ging es zwar um die Neuregistrierungen, jedoch ist auch den VR-Fanmachern bewusst, dass jede Typisierung Geld kostet. 35 Euro fallen für jedes neue Spenderset an. Und so legte Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg zum krönenden Abschluss des Abends noch 1.000 Euro drauf. „Die VR-mitMenschen waren schon immer ein Herzensprojekt und die Zusammenarbeit mit der AKB war nicht nur höchst professionell, sondern hat auch richtig Spaß gemacht. Da helfen wir gerne auch auf finanzieller Seite“, sagte Jörg abschließend. „Vielleicht machen wir bald wieder eine Typisierung in einer anderen Filiale, gerne auch bei unseren Fanmacherkollegen Richtung Ammersee“, fügte er mit einem Augenzwinkern noch hinzu.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.