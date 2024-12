Die Wohlfahrt Unternehmensgruppe ehrt acht Mitarbeiter für 10-, 20-, 30- und 40-jährige Betriebszugehörigkeit

In herausfordernden Zeiten sind es oft die Menschen, die den Unterschied machen – so auch bei der Wohlfahrt Verwaltungsgesellschaft mbH, wbl bauträger GmbH & Co. KG, invivo haus GmbH und Programm-Bau GmbH. Dieses Jahr darf die Unternehmensgruppe mit Stolz das langjährige Engagement von acht geschätzten Mitarbeitern feiern, die mit ihrem Wissen und ihrer Zuverlässigkeit über viele Jahre hinweg die Firmen begleitet haben. Ihre Treue und ihr Einsatz sind nicht nur ein Grund der Dankbarkeit, sondern auch eine wichtige Säule, auf die in Zukunft gebaut wird. Mit einem soliden Fundament aus engagierten Mitarbeitern und ihrer wertvollen Erfahrung lässt sich jede Herausforderung meistern.

Anlässlich der jährlichen Weihnachtsfeier der Unternehmensgruppe ehrte die Geschäftsleitung diese Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.