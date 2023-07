Landsberg

Die Zinkvilla am Hofgraben erwacht zu neuem Leben

Plus Die alte Villa hat nicht nur eine neue Fassade, sondern auch ein neues Innenleben. Nicht nur der Besitzer wohnt dort, hier sind auch Mode, sondern auch ein spezielles Coaching zu Hause.

Von Alexandra Lutzenberger

1906 wurde sie erbaut und fast jedem Landsberger ist diese alte Villa ein Begriff. Mächtig bestimmt sie die Alte Bergstraße, mehr ein kleines Schloss als eine Villa liegt sie im Zentrum. Die Zinkvilla war Filmkulisse früher eine Hufschmiede und darf sich nun den schönen Dingen des Lebens widmen. Sie besteht nicht nur aus sehr schönen großen und hohen Wohnungen, sondern auch aus einem Wertsalon, ein Ladenatelier und einem Wandelraum in dem Suzanne Doebel ihre Wertstoff-Couture, neue Kollektionen und systemisches Coaching und Heilsitzungen anbietet. Auch eine kleine Ferienwohnung ist hier mit dabei.

Sehr verliebt in das Gebäude in der Alten Bergstraße

Apotheker Marc Schmid hat dieses Haus vor kurzem erworben, Mieter war er dort schon lange. "Und sehr verliebt in das Gebäude", sagt er. Eigentlich wollte er schon vor einigen Jahren in ein altes Haus am Hinteranger einziehen, doch kurz davor traf er den früheren Besitzer der Zinkvilla, Christian Metzger, und der erzählte ihm von der Zinkvilla. "Das Haus wollte ich mir immer schon mal anschauen, als ich dann hörte dort ist eine Wohnung frei, war klar, hier zieh ich ein und sonst nirgends." Wohl der Beginn einer großen Liebe, denn als im Christian Metzger, der neue Projekte macht, das Haus zum Kauf anbot, war der Wunsch groß und er konnte schließlich auch finanziert werden.

