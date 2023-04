Landsberg

Dieb bedient sich in liegen gelassener Handtasche in Landsberg

Eine junge Frau vergisst ihre Handtasche in einem Schnellrestaurant in Landsberg. Als sie zurückkommt, fehlt einiges von dem, was sie eingesteckt hatte.

Am frühen Sonntagmorgen hat eine junge Frau aus Schongau gegen 3.45 Uhr ihre Handtasche auf einem Stuhl in einem Schnellrestaurant in Landsberg vergessen. Dies bemerkte sie erst in Schongau und fuhr deswegen zurück nach Landsberg. Dort angekommen fand sie zwar ihre Handtasche an einem anderen Platz vor, diese war jedoch „durchwühlt“ und es fehlten 100 Euro Bargeld sowie Apple Air-Pods samt Ladecase, berichtet die Polizei. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Trekkingrad von Schulgelände in Landsberg gestohlen

