Diebe stehlen in Landsberger Geschäft Geldbeutel aus Jackentasche

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Landsberger Einkaufsmarkt nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag gegen 11.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Penzinger Feld aus der Jackentasche einer 63-Jährigen deren Geldbeutel mit Karten und Bargeld. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Hinweise unter Telefon 08191/9320 entgegen. (AZ)