Diebstahl: Auto wird in Landsberg "fachgerecht" zerlegt

In Landsberg werden bei einem Auto Teile ausgebaut. Es entsteht ein hoher Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde bei einem geparkten roten Mercedes C300 in der Kastanienstraße in Landsberg zunächst eine Scheibe eingeschlagen und anschließend Teile aus dem gut zwei Jahre alten Fahrzeug ausgebaut. Der oder die bislang unbekannten Täter gingen dabei laut Polizei Landsberg "fachgerecht" vor.

Fahrzeugfront samt Scheinwerfer in Landsberg abgebaut

Zuerst wurde das Lenkrad mit Airbag ausgebaut und anschließend auch noch die komplette Fahrzeugfront samt Scheinwerfern. Der Besitzer des Mercedes gab an, dass das Auto wohl unter eine Straßenlaterne geschoben wurde, um besser sehen zu können. Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von fast 10.000 Euro.

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08191/932-0.