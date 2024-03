Landsberg

12:38 Uhr

Diebstahl an Auto in Landsberg: Täter setzen Wagenheber ein

Wegen eines Diebstahls an einem Auto auf eienm Parkplatz am Kreisverkehr Landsberg Ost ermittelt die Polizei.

Auf einem Parkplatz in Landsberg machen sich Unbekannte an einem Auto zu schaffen. Sie haben es auf ein ganz spezielles Teil am Fahrzeug abgesehen.

Auf den Katalysator hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die sich am Freitagabend an einem Auto in Landsberg zu schaffen machten. Wie die Polizei berichtet, wurde auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Landsberg Ost ein schwarzer Opel Corsa zunächst mit einem Wagenheber angehoben. Die Diebe beschädigten die Auspuffanlage und entwendeten den Katalysator des Pkw. Durch den Wagenheber wurde auch die Fahrzeugseite beschädigt. Der Diebstahlschaden wird mit rund 500 Euro angegeben. Erheblich höher ist der Sachschaden, den die Polizei auf rund 3000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Diebstahl, der zwischen Freitag um 20.30 und Samstag um 1 Uhr begangen wurde, erbittet die Polizei unter der Rufnummer 08191/9320. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Wieder Unfall an Autobahnauffahrt im Landsberger Osten

