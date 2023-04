Landsberg

18:00 Uhr

Die Landsberger Schusterin vereint altes Handwerk und neue Ideen

Plus Luisa Bredschneijder ist noch in ihren jungen Berufsjahren. Die Schuhmacherei ist dagegen eine uralte, vor allem von Männern geprägte Zunft. Warum das trotzdem passt.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Die Nachricht könnte ganz knapp lauten: Die Schuhmacherin in der Landsberger Altstadt ist in das Haus gegenüber im Vorderanger umgezogen. Doch dieser Umzug hat einen längeren Text verdient. Dass sich die Schuhmacherei in Zeiten der Massenproduktion von billigen Schuhen noch lohnt und das Geschäft sogar ausbaufähig ist, ist nicht selbstverständlich. Dass diese alte Zunft im Landkreis Landsberg in Form jener Obermeisterin Luisa Bredschneijder und damit von einer jungen Frau repräsentiert wird, umso weniger.

Sechs Jahre ist es her, dass sich Luisa Bredschneijder, damals noch Grundmann, in die ehemalige Schuhmacherei der Familie Schmid einmietete. Seit 1872 war das Schmidhaus im Vorderen Anger ein Schuhmacherbetrieb in Familienbesitz. Dann war die Werkstatt jahrelang leer oder beherbergte ein Schuh-Outlet. Für den Berufsstart war der kleine Laden – mit alten Maschinen im Hinterraum und all dem alten Werkzeug, das noch dort lagerte – "das perfekte Nest für den Anfang", erinnert sie sich im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen