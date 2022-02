Diese Sperrungen erwarten Landsberger an der Schongauer Straße

Mit dem Ausbau der Schongauer Straße in Landsberg wird es auch eine lange Vollsperrung geben. Das ist geplant.

Mit dem Frühling beginnen der Ausbau der Schongauer Straße und die Arbeiten für die notwendige Infrastruktur des neuen Baugebiets am Wiesengrund in Landsberg. Währenddessen muss die Schongauer Straße teilweise gesperrt werden. Über den Zeitplan der Stadt und der Stadtwerke Landsberg wurde am Montag im Rahmen eines Pressegesprächs informiert.

Stadt und Stadtwerke rechnen mit Arbeiten bis Ende Oktober

Nach den Faschingsferien beginnen die Stadtwerke Landsberg am 7. März mit den Arbeiten für die Abwasseranschlüsse für das neue Baugebiet. Dafür muss zunächst der Bereich zwischen Einmündung Trautweinstraße und Erikaweg für eine Woche gesperrt werden. Die Baustelle wandert ab dem 15. März ein Stück weiter und der Bereich zwischen Einmündung Erikaweg und Einmündung Wiesenring ist dann drei Wochen nicht befahrbar. Die Umleitung erfolgt jeweils über den Wiesenring und die Erpftinger Straße. Der Geh- und Radweg stadteinwärts kann während der Bauarbeiten genutzt werden; der westliche wird hingegen für einige Tage gesperrt. Nach dem Verlegen der Hausanschlüsse für das Neubaugebiet modernisiert das Kommunalunternehmen die Hauptwasserleitung im Bereich zwischen der Trautweinstraße bis kurz vor dem Bahnübergang abschnittsweise. Diese Arbeiten werden von Mitte April bis Mitte Juni andauern. Im April kann die Schongauer Straße mittels Ampelanlage für den Verkehr halbseitig genutzt werden.

Ab Mai beginnen parallel dazu die Straßenarbeiten, die bis Ende Oktober andauern werden. Dabei werden unter anderem Rohrrigolen eingebaut, sodass Regenwasser direkt versickern kann. Außerdem wird der Geh- und Radweg auf der Westseite der Schongauer Straße auf 4,50 Meter verbreitert. Als letzte Amtshandlung entsteht eine neue barrierefreie Bushaltestelle an der Schongauer Straße für die Buslinie 5. Für diese Arbeiten kommt es abschnittsweise zu Vollsperrungen. Im Mai wird der Bereich nach der Schongauer Straße 20 bis zur Einmündung Erikaweg komplett gesperrt. Auf den ersten folgt der zweite Bauabschnitt von Juni bis Mitte August. Der Bereich von der Einmündung Erikaweg und Wiesenring ist dann komplett gesperrt.

Mit einer neuen Bushaltestelle schließen die Arbeiten ab

Der letzte Bauabschnitt dauert von Mitte August bis Ende Oktober an. Die Einfahrt zum Wiesenring steht dann auf dem Programm. Die Zufahrt zum Wiesenring muss dann komplett gesperrt werden. Die Schongauer Straße kann jedoch halbseitig befahren werden. Für alle Bauabschnitte werden Umleitungen ausgeschildert.

Für den Stadtbus wird während der gesamten Bauzeit eine Ersatzhaltestelle in der Oberen Wiesen Straße aufgestellt, da die Haltestelle Wiesenring Ost nicht mehr angefahren wird. Radfahrerinnen und Fußgänger aufgepasst: Der Rad- und Gehweg wird über die Gotenstraße Richtung Erpftinger Straße geführt. Die Geh- und Radwegverbindung Wiesenring – Zehnerweg – Englischer Garten in Richtung Altstadt ist weiter nutzbar. Die Stadt und die Stadtwerke Landsberg bitten um Verständnis für die notwendigen Baumaßnahmen. Man arbeite mit einem „sportlichen Zeitplan“, der dennoch realistisch sei, um die Absperrungen auf das Nötigste zu beschränken. Die Straßenbaumaßnahmen sollen bis spätestens Jahresende abgeschlossen sein, damit der Baubeginn für das Quartier „Am Wiesengrund“ pünktlich zum Frühjahr 2023 starten kann.

