Diese Straßenbaumaßnahmen stehen in Landsberg in den Ferien an

Die Stadt und die Stadtwerke planen im August und Anfang September in Landsberg mehrere Baumaßnahmen. Welche Straßen davon betroffen sind.

Die Ferienzeit nutzen Stadtwerke und Stadt für einige Straßenbaumaßnahmen. Die Verkehrsteilnehmenden müssen sich deswegen auf Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in Landsberg einstellen.

Ab Montag, 8. August, sanieren die Stadtwerke über einen Zeitraum von rund drei Wochen den Abwasserkanal in der Görlitzer Straße. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. „Die Rohre sind in die Jahre gekommen. Mit einem speziellen Verfahren dichten wir diese von innen ab, das ist ein wichtiger Beitrag für den Umwelt- und Gewässerschutz“, informiert Projektleiter Laif Peltz. Für die Maßnahme setzen die Stadtwerke das Schlauchliner-Verfahren ein, das ohne Tiefbauarbeiten auskommt. Straßensperrungen wird es deshalb keine geben. „Wer in den Urlaub fährt, sollte kein Fahrzeug auf den Parkplätzen in der Görlitzer Straße stehen lassen. Denn dort werden bis Anfang September Halteverbotszonen für das Sanierungsunternehmen eingerichtet“, informiert der Projektleiter.

Parkplätze an der Görlitzer Straße müssen freibleiben

Damit die Mitarbeitenden des Sanierungsunternehmens die Kanäle erreichen, müssen Parkplätze freibleiben. „Wir wissen, dass die Parkplätze in der Görlitzer Straße knapp sind – deshalb setzen wir die Halteverbote in zwei Abschnitten, einmal im nördlichen und einmal im südlichen Teil der Straße, sodass Parkplätze jeweils im anderen Teil der Straße zur Verfügung stehen“, sagt Peltz.

Die Arbeiten am Kanal kommen laut Pressemeldung ohne Bautrupp aus. Denn bei dem zeitsparenden Verfahren laufe alles über die vorhandenen Schachtdeckel. Im ersten Schritt werden mit Kunstharz getränkte glasfaserverstärkte Kunststoffschläuche in die bestehenden Rohre eingebracht. Diese „Inliner“ werden mit Druckluft aufgeblasen, sodass sie sich eng an die Innenwände der alten Rohre legen. Im letzten Schritt rollt ein Roboter mit einer UV-Lampe durch den ausgekleideten Abschnitt, wodurch das Material aushärtet.

Straßen in Landsberg werden saniert

Die Stadt führt im August mehrere Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Deckenbauarbeiten) durch. Alle Maßnahmen sind bedingt durch den schlechten Zustand der jeweiligen Asphaltfläche.

Der Holzangerberg im Wald bei Pitzling wird von 16. bis 23. August voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Landsberger Straße nach Ummendorf und über die Stoffener Straße nach Pitzling und umgekehrt.

Die Holzhauser Straße wird an der Einmündung Hindenburgring vom 18. bis 26. August im Einmündungsbereich voll gesperrt.

Eine Teilsperrung erfolgt zwischen dem 19. August und dem 6. September in der Katharinenstraße zwischen Thalhofstraße und Hindenburgring.

Am Hindenburgring wird ein Teilstück des Gehwegs zwischen Ampel Danziger Platz und in Richtung Von-den-Hoff-Straße gesperrt (29. August bis 7. September).

Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. (AZ)