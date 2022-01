Landsberg/Dießen

Corona: Demos in Landsberg und Dießen - und ein Spaziergang

Plus Das Verwaltungsgericht München kippt die Allgemeinverfügung des Landratsamtes, sodass die Corona-Spaziergänger durch Landsberg marschieren können. Wie die Polizei die Demonstrationen abwickelt.

Eigentlich wollte das Landratsamt Landsberg den nicht angemeldeten Corona-Spaziergängen einen Riegel vorschieben. Doch das Verwaltungsgericht München gab am Montagnachmittag einem Eilantrag eines Corona-Spaziergängers statt und kippte die Allgemeinverfügung des Landratsamtes, sodass der Spaziergang auch in der Innenstadt stattfinden konnte. Dort gab es auf dem Hauptplatz eine angemeldete Demonstration des „Überparteilichen Bündnisses für Solidarität“. Wie die Polizei ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppen verhinderte und was in Dießen los war.

