Digitaler Weitblick und ausgezeichnete Servicequalität

Beim 15. Unternehmerfrühstück im Landratsamt Landsberg am Lech stand die Verbindung von Verwaltungsqualität und Zukunftskompetenz im Mittelpunkt. Über 90 Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung von Landrat Thomas Eichinger. Christian Baudis, ehemaliger Google Deutschland Chef, sprach über zahlreiche Facetten der künstlichen Intelligenz.

Ein besonderer Moment war die Verleihung des RAL-Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung an das Landratsamt Landsberg am Lech. Überreicht wurde die Auszeichnung durch Jürgen Großmann, Oberbürgermeister der Stadt Nagold in seiner Funktion als Vorsitzender der RAL-Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierter Kommunalverwaltung e. V.

Icon Vergrößern Von links: Christina Fratz (Wirtschaftsförderung), Thomas Eichinger, Christian Baudis und Kathrin Lenvain (Wirtschaftsförderung). Foto: Sarah Zapf Icon Schließen Schließen Von links: Christina Fratz (Wirtschaftsförderung), Thomas Eichinger, Christian Baudis und Kathrin Lenvain (Wirtschaftsförderung). Foto: Sarah Zapf

„Das RAL-Gütesiegel ist ein objektives Qualitätsversprechen an unsere Unternehmen. Es steht für verlässliche, transparente und serviceorientierte Verwaltungsarbeit“, betonte Landrat Thomas Eichinger in seiner Ansprache. Mit der Auszeichnung gehört der Landkreis Landsberg zum Kreis zertifizierter Kommunen in Deutschland, die nachweislich wirtschaftsfreundliche Standards erfüllen – etwa bei Bearbeitungszeiten, Erreichbarkeit und Unternehmenskontakt.

Kommende Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung Der Regionenmarkenpartner RATIONAL AG bietet gemeinsam mit Landsberg Ammersee Lech Schülerinnen und Schüler im Landkreis ein Bewerbungstraining am 12. September 2025. Anmeldung ist noch bis Ende Juli möglich unter https://lra-ll.form.cloud/formcycle/form/alias/1/Bewerbungstraining/ ; mehr Informationen zum Training finden Sie unter www.landsberg-ammersee-lech.de. Im Sinne der Innovationsförderung organisieren die Wirtschaftsförderungen des Landkreises und der Stadt gemeinsam mit dem TTZ Landsberg einen Workshop für Unternehmen am 29. Oktober 2025. Der Workshop dient zur Vorbereitung für konkreten Kooperationen von Unternehmen mit dem Innovationsakteur vor Ort. Interessierte Unternehmen können sich anmelden unter: https://www.tha.de/TTZ-Landsberg/Projektworkshop-fuer-Sprachmodelle-und-Predictive-Maintainace.html

Aktuelle News aus der Wirtschaftsförderung finden sie auch auf der LinkedIn Seite des Landratsamtes.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!