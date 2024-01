Landsberg

vor 33 Min.

Diskussion statt Blockade: Landwirte demonstrieren in Landsbergs Innenstadt

Plus Am Hauptplatz kommen Landwirte mit Passanten ins Gespräch. Welche Bilanz nach der Protestwoche gezogen wird.

Von Thomas Wunder

Blockaden, Kundgebungen, Mahnwachen – die Landwirte in der Region Landsberg drückten ihren Protest gegen die aktuelle Politik der Ampel-Regierung in den vergangenen Tagen auf vielfältige Weise aus. Am Samstag standen am Hauptplatz in Landsberg Diskussion und Dialog im Mittelpunkt. Dazu aufgerufen hatte der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands. Rund 150 Personen hatten sich dort versammelt.

Die Blockaden von wichtigen Verkehrsachsen im Berufsverkehr durch Landwirte haben bei einigen Bürgerinnen und Bürgern für wenig Verständnis gesorgt. Das haben auch Kreisobmann Hans Drexl aus Kaufering und sein Stellvertreter Christoph Wörl aus Egling mitbekommen. Deswegen haben man sich dazu entschlossen, den Dialog zu suchen. Am Samstagvormittag stehen am Hauptplatz und in der Fußgängerzone zwar Traktoren mit Plakaten, der Verkehr wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

