Zu viel Asphalt? Diskussion um McDonalds-Parkplatz in Landsberg

Seit Ende Mai hat die aufwendig sanierte McDonalds-Filiale in der Augsburger Straße in Landsberg wieder geöffnet. Erneuert wurden nicht nur Gebäude und Terrasse, sondern auch die Parkplätze. Deren Gestaltung war jetzt Thema in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. Ulrike Gömmer (Grüne) kritisierte, dass es dort zu wenig Grünflächen gibt. Doch ist das überhaupt geregelt? Unsere Redaktion hat bei der Stadt nachgefragt.

Das McDonalds-Areal ist Teil des Bebauungsplan „Nördliches Baugebiet-MI zwischen Bahnlinie und B17“. Dieser stammt aus dem Jahr 1966 und enthält keine Regelungen zur Ausgestaltung von Parkplätzen, teilt Angelika Urbach, die Pressesprecherin der Stadt, mit. Die Bepflanzung mit Bäumen sei insofern freiwillig. Tatsächlich ist der Grünanteil auf den Parkflächen in der Augsburger Straße sehr unterschiedlich.

Der Landsberger Drive-in hat eine zweite Spur erhalten

Jan Kielhorn ist Geschäftsführer des McDonalds-Restaurants in Landsberg. Er sagt, man habe sich an die Vorgaben der Stadt gehalten. Der Parkplatz biete nun 47 Stellplätze, vier E-Ladesäulen sollen noch dazukommen, zudem habe der Drive-in eine zweite Fahrspur erhalten. Das alles sei notwendig geworden, weil das Restaurant in der vergangenen sehr gut besucht wurde. Zudem habe man in die Digitalisierung und ein modernes Lounge-Konzept für die Terrasse investiert.

Wie Angelika Urbach auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, können Städte und Kommunen über Festsetzungen in einem Bebauungsplan und über Satzungen das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf Stellflächen vorschreiben. Die Stadt Landsberg regele aktuell in den Bebauungsplänen häufig, aber nicht immer, wie Stellplätze angelegt werden müssen.

Gibt es Vorgaben in der neuen Mobilitätssatzung der Stadt?

In der Sitzung des Bauausschusses fragte Ulrike Gömmer nach, ob in der künftigen Mobilitätssatzung der Stadt Vorgaben zur Gestaltung von Grünflächen auf Parkplätzen gemacht werden. Das sei nicht der Fall, war die Antwort. Das hängt laut städtischer Pressestelle mit dem ersten Modernisierungsgesetz Bayern zusammen, das bestehende Satzungen für die Gestaltung von Freiflächen beziehungsweise für die Grünordnung zum 1. Oktober außer Kraft setzt.

Icon Vergrößern Zwischen Augsburger Straße und Radwege stellte die Stadt große Steine auf und errichtete daneben Warnbaken. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Zwischen Augsburger Straße und Radwege stellte die Stadt große Steine auf und errichtete daneben Warnbaken. Foto: Christian Rudnik

Die großen Steine an der Einfahrt in den McDonalds in der Augsburger Straße wurden von der Stadt aufgestellt und mit Warnbaken versehen. „Die Ausgestaltung von Ein- und Ausfahrten mit Bruchsteinen findet sich häufig bei größeren Parkplatzanlagen mit hoher Frequentierung“, teilt Pressesprecherin Urbach auf Nachfrage mit. Mit diesen Bruchsteinen soll verhindert werden, dass Autos beim Zu- und Abfahren die Ränder der Grünflächen überrollen und das Grün beschädigen. Die Warnbaken sollen bei Dunkelheit auf die Hindernisse aufmerksam machen.