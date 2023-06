Dokumentarfilm in Landsberg: Mit Krücken auf den Kilimandscharo

Das Olympia Filmtheater zeigt „Kilimandscharo – diesmal mit Krücken“. Der Regisseur ist in Landsberg zu Gast.

Die Luft ist dünn und der stürmische Wind bläst zuweilen eisig in 5895 Metern Höhe auf dem Uhuru Peak (Kilimandscharo), dem höchsten Berg Afrikas. Uhuru ist Swaheli und bedeutet Freiheit, und für die Freiheit, dort oben auf eigenen Beinen stehen zu dürfen, ist einer unendlich dankbar. Der deutsche Bergsteiger Thomas Lämmle, der es geschafft hat, den Kilimandscharo eineinhalb Jahre nach einem tragischen Unfall, zu besteigen. In einem Film, der jetzt im Olympia Filmtheater gezeigt wurde, berichtet er darüber.

Ein Windstoß zerlegte den Gleitschirm von Thomas Lämmle, beim Sturz verletzte er sich so schwer, dass er sich nach lebensrettenden Operationen im Rollstuhl wiederfand. Abfinden wollte er sich damit nicht, gehört er doch zu den vier Deutschen, die den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bezwungen haben. Einmal noch wenigstens den Kilimandscharo besteigen, auf dessen Gipfel der 55-Jährige bereits 62 Mal stand. „Und wenn das nur mit Krücken geht“, sagte Lämmle noch in der Reha. Dafür trainierte er hart und ging oft an seine Grenzen.

Thomas Lämmle unterstützt ein Selbsthilfeprojekt in Tansania

Es war ein Wagnis, das er zusammen mit dem Filmemacher Michael Scheyer eingehen wollte, der ihm bereits von seinen Achttausender-Expeditionen bekannt war. Dass daraus ein 108 Minuten langer Dokumentarfilm, mit dem „Prädikat Wertvoll“ entstehen solle, war zunächst nicht geplant. Fünf Schwaben und eine Schwäbin, alle Erstbesteiger, begleiteten das Experiment, zusammen mit einem großen Tross einheimischer Träger, die sich freuten, Thomas Lämmle wiederzusehen. Lämmle unterstützt ein Selbsthilfeprojekt in Tansania, das den Menschen nicht nur während Corona eine wichtige Lebensgrundlage bot.

Thomas Lämmle steigt mit Krücken auf den Kilimandscharo – und erreicht den Gipfel nach mehreren Tagen. Foto: Michael Scheyer

Michael Scheyer gelang es, aus dem sieben Tage dauernden Aufstieg mit „pole pole“ (langsam, langsam), was von Ostafrikanern bei jeder Gelegenheit zu hören ist, einen einfühlsamen Film zu produzieren. Ein Film, in dem er die kleinen, feinen Details, frei von Attitüden eines Bergsteigerdramas, in empathischer, humorvoller Weise dokumentiert und erzählt, die den Betrachter ergriffen staunen lässt. Behutsam fängt er die alltäglichen Widrigkeiten der Kletterei, die speziellen Befindlichkeiten der einzelnen Teilnehmer mit der Kamera ein. „Tage ohne Bier und sauren Käse“, inmitten einer „Sauerstoff-Sinfonie“, die ein willensstarker Mann mit einer Orthese am gelähmten Bein und zwei Krücken dirigiert.

Die letzten Meter zum Gipfel ging Thomas Lämmle, unter Beifall seiner schwäbischen und afrikanischen Freunde - „one Team, one dream“ - ohne Krücken und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Er dankte seinen Unterstützern, vor allem seiner Frau, die ihn entgegen aller Prognosen wieder laufen sah, und einer Ärztin, die ihn mental bestärkte.

Lesen Sie dazu auch

Nach dem Film entsteht eine lebhafte Diskussion

Auch wenn bei der Sonntagsmatinee im Olympia Filmtheater die Besucherzahl nur knapp im zweistelligen Bereich lag, entstanden nach dem großartigen Filmerlebnis lebhafte Diskussionen mit Michael Scheyer, der alle Fragen ausführlich und geduldig beantwortete. Den Dokumentarfilmpreis des Münchner Filmfestes mit mehr als 2000 Einreichungen aus aller Welt hat er zwar nicht gewonnen, aber bei den Filmtagen in Ravensburg erzielte sein Film mit 250 Zusehenden die höchste Besucherzahl. Thomas Lämmle gehe es nach einer weiteren Operation gut, erzählte Michael Scheyer auf Nachfragen, mittlerweile sei er lieber auf der von ihm unterstützten Farm in Tansania als auf dem Gipfel, obwohl er bereits mehrmals wieder oben war. Sein schwerer Unfall zwang ihn mit dem Extrembergsteigen aufzuhören, „ehe es ihn umbringt“, und darin sehe er Positives.

Informationen auch zum Selbsthilfeprojekt gibt es unter www.aufdenkilimandscharo.de. Der Film wird noch am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, jeweils ab 17 Uhr im Olympia Filmtheater in Landsberg gezeigt.