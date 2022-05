Landsberg

vor 48 Min.

Dr. Marianne Koch liest in Landsberg: Eine Frau, die Mut macht

Plus Dr. Marianne Koch liest im Historischen Rathaus in Landsberg und trägt sich ins Goldene Buch ein. In einem Interview gibt sie zuvor Einblicke in ihr bewegtes Leben.

Von Dagmar Kübler

Dr. Marianne Koch flogen bei ihrem Besuch im Historischen Rathaus in Landsberg die Herzen der Zuschauer entgegen. Im Rahmen der von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl initiierten Veranstaltungsreihe „Starke Frauen stärken“ las sie aus ihrem neuen Buch „Alt werde ich später“. Dabei war die als Schauspielerin und Ärztin bekannte 90-Jährige selbst das beste Aushängeschild dafür, dass es gelingen kann, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Welche Einblicke unsere Redaktion im Rahmen eines Interviews im Vorfeld der Veranstaltung bekam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen