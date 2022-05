Landsberg

vor 18 Min.

Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg: Wie geht es jetzt weiter?

Plus Am Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg werden versehentlich Grabeinfassungen entfernt. Bei einem Ortstermin erklärt die Verwaltung, was dort nun geplant ist.

Von Dominik Stenzel

Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg sind vor einigen Wochen bei mehreren denkmalgeschützten Gräbern die Einfassungen entfernt worden (LT berichtete). Die Stadt sprach gegenüber unserer Redaktion von einem Versehen. Bei einem Ortstermin entschuldigte sich die Verwaltung erneut und erklärte, wie es nun weitergeht. Auch Landschaftsplanerin Dore Müller, die vor rund 30 Jahren ein Konzept für den Freidhof vorlegte, kam zu Wort. Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle wies auf die Bedeutung des Ruheorts für die Stadtgeschichte hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

