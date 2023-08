Dreiviertelblut in Landsberg: Ein Open-Air mit überirdischer Musik

Plus Das Septett reißt das Publikum beim Musiksommer im Garten des Stadttheaters mit. Die Geschichten gehen unter die Haut.

„Ohne TILL geht im Theater fast nichts.“ Das sagte Edmund Epple bei seiner Begrüßung zum Musiksommer im Theatergarten hinter dem Landsberger Stadttheater. Er freue sich über die wunderbare Außenbühne, ein großartiges Geschenk der Theaterfreunde von TILL. „Sie ist jetzt zum vierten Mal im Einsatz und es steht drei zu eins für die Sonne“. Diese ist zwar nicht zu sehen, doch widmete ihr Dreiviertelblut gleich zu Beginn einen gefühlvoll, melancholischen Willkommensgruß mit „Die Sonn geht auf, als war i ganz allein auf dera Welt“.

Dreiviertelblut, das sind ihre Gründer, Fernsehmoderator und Bananafishbones-Sänger Sebastian Horn, und sein langjähriger musikalischer Weggefährte, der Produzent, Komponist, Filmmusikprofessor und Gitarrist Gerd Baumann. Bei Dreiviertelblut finden sie sich mit den erstklassigen Musikern Dominik Glöbl (Flügelhorn, Trompete, Gesang), Florian Riedl (Klarinette, Bassklarinette), Flurin Mück (Schlagzeug), Luke Cyrus Goetze (Gitarre, Lapsteel, Dobro) sowie Benny Schäfer (Kontrabass) zu einer „Heimat-Sound-Supergroup“ (so der BR) zusammen, die mit ihrer „folklorefreien Volksmusik“ (so deren Interpreten) und den feinsinnigen Texten auch große Konzerthallen füllen.