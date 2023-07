Drogen-Deal: Geständnis rettet jungen Mann vor einer Haftstrafe

Weil er bei einem Drogengeschäft vermittelt hat, steht ein 23-Jähriger in Landsberg vor Gericht. Es ist nicht das erste Verfahren gegen ihn.

Ein gescheitertes Vermittlungsgeschäft über den Ankauf von über drei Kilogramm Marihuana zum Gesamtpreis von 26.000 Euro war Gegenstand eines Verfahrens vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Landsberg. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll ein 23-jähriger Sanitärmechaniker einen anderweitig verfolgten größeren Dealer an einen bislang Unbekannten für den Kauf des Rauschgifts vermittelt haben. Der Dealer fuhr daraufhin vereinbarungsgemäß nach Frankfurt und übergab dem Unbekannten 26.000 Euro. Zur Übergabe des Marihuana kam es jedoch nicht, und der Dealer erhielt auch sein Geld nicht zurück.

Diesen in der Anklage festgehaltenen Sachverhalt räumte der Angeklagte vollständig ein und erklärte, dass es ihm leidtut und nicht wieder vorkommen werde. Dieses Geständnis war wesentlicher Teil einer Verständigung zwischen dem Gericht, dem Staatsanwalt und dem Verteidiger, Rechtsanwalt Benedikt Stehle aus München, gleich nach Beginn der Verhandlung. Zustande gekommen war sie im Rahmen eines sogenannten Rechtsgespräches, das Rechtsanwalt Stehle angeregt hatte. Der Angeklagte machte nach übereinstimmender Ansicht der Beteiligten damit erhebliche weitere Ermittlungsarbeit entbehrlich, die wegen der schwierigen Beweislage sonst erforderlich geworden wäre.

Der Angeklagte hat mehrere einschlägige Vorstrafen

Schwieriger war die Frage der Bestrafung des Angeklagten, da er mehrere, auch einschlägige Vorstrafen aufzuweisen hat, wie der Staatsanwalt zunächst auch hervorhob. Letztlich maß er aber der positiven Sozialprognose des Angeklagten, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und in einem sicheren Arbeitsverhältnis steht, eine größere Bedeutung bei. Dabei kam dem 23-Jährigen zugute, dass die Eintragungen allesamt noch im Heranwachsenden-Alter entstanden waren.

Verteidiger Benedikt Stehle betonte, dass das Geständnis seines Mandanten von Reue und Einsicht getragen und seitdem mit Drogen nichts mehr passiert sei. Zudem sei Marihuana nicht die gefährlichste Droge. Die Vorsitzende Richterin Katrin Prechtel schätzte primär die Werthaltigkeit des Geständnisses, ohne das noch viel mehr ermittelt werden müsste. Sie verurteilte den 23-Jährigen wegen Beihilfe zum unerlaubten Handel Treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Damit lag sie exakt zwischen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, in denen dem Verurteilten ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt wird. Außerdem muss er 3000 Euro in monatlichen Raten von 100 Euro bezahlen, die Kosten des Verfahrens tragen und drei Beratungsgespräche zum Thema Drogen führen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

