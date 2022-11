Dual ist insolvent, doch der Schallplattentrend ebbt nicht ab

Plus Der regionale Schallplattenspieler-Hersteller Dual ist insolvent. Doch der Vinyl-Trend ist ungebrochen, wie ein Besuch in einem Landsberger Fachgeschäft zeigt.

Das Fuchstaler Unternehmen Dual GmbH musste Insolvenz anmelden. Während man nun nach einem Investor sucht, läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter. Auch die Gehälter seien gesichert, hieß es vom Insolvenzverwalter. Die Firma führt die Traditionsmarke für Plattenspieler fort. Doch zuletzt spürte das Unternehmen die Kaufzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Umsätze sanken, andere Probleme kamen hinzu, heißt es. Für einen Einzelhändler aus Landsberg passt das nicht zur allgemeinen Entwicklung auf dem Markt. Denn der Zauber der schwarzen Platte wirkt weiterhin.