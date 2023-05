Landsberg

vor 48 Min.

Dynamische Skulpturen und besondere optische Akzente

Zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung Zukunft Mensch stellen Clemens Büntig (links, Auf Sendung, Monotypie auf Büttenpapier) und Agnes Keil (rechts, Morgenprise, Bronzeskulptur) in der Zederpassage in Landsberg aus.

Plus Die Stiftung Zukunft Mensch feiert ein Jubiläum. In Landsberg mit einer Ausstellung mit Werken von Agnes Keil und Clemens Büntig.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Die Ausstellungseröffnung mit den raumergreifenden Skulpturen von Agnes Keil und den feinen Kunstwerken ausgefeilter Drucktechnik von Clemens Büntig, bildete den adäquaten Abschluss der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung Zukunft Mensch, die den Galerieverein Landsberg fördert. "Die Stiftung hat es möglich gemacht, dem Publikum Kunst jederzeit zugänglich zu machen und hautnah zu erleben“, so die Vorsitzende des Galerievereins Landsberg, Silvia Großkopf.

Während bei Agnes Keil der Mensch im Mittelpunkt steht, ist es bei Clemens Büntig der existentielle Lebensraum des Menschen, die Flora, von der sich zu einer Reise in die eigene innere Natur eingeladen fühlt. Die Kunsthistorikerin Urte Ehlers beschrieb in ihrem Einführungsvortrag immer neue, unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten beim Betrachten der dynamischen Skulpturen von Agnes Keil, die eine unglaubliche Individualität ausstrahlen, Paare, die aus sich selber herausgehen, wie "Zugehörig“ aus Akazie, oder das "Paar“ aus Bronze. Fasziniert stehen Betrachter vor dem Aluminiumguss "Liegende“, in Lebensgröße, oder vor dem überlebensgroßen "Mädchen mit dem zweiten Gesicht“ aus Birkenholz, aus dessen Kopf ein seitliches Gesicht wie ein großes Ohr zu wachsen scheint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen