DZG Landsberg: Schülerinnen und Schüler zeigen viel Talent

Am DZG in Landsberg ist von Gesang über Tanz bis zu Schauspiel einiges geboten. Sogar die Schulleiterin ist verblüfft.

Wer glaubt, Teenies würden nur noch auf ihr Handy schauen und könnten nicht mehr, als ihre Daumen darauf bewegen, der durfte sich beim Talente-Abend des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums in der prall gefüllten Aula eines Besseren belehren lassen: Schülerinnen und Schüler – vom Sechstklässler bis zur Q11 – brannten ein Feuerwerk ihres Könnens ab und stellten sich und ihre Talente bei Musik, Tanz, Sport, Schauspiel, Literatur und Geschicklichkeit vor.

Ausgehend von der Idee, die unterschiedlichsten Talente in der Schule aufzuspüren, ihnen ein Podium zu geben, das über die üblichen Schulveranstaltungen hinausreicht, ihre Kreativität einzufordern und mit organisatorischem Geschick eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, all das sollten die Schülerinnen und Schüler laut einer Pressemeldung in einem Projekt-Seminar erlernen. So mussten sie sich nicht nur als Künstler einbringen, sondern auch als Moderator, Technikerin, Stage-Craftsman und Caterer.

Schwungvoller Start mit Hip-Hop

Schwungvoll ging es los mit einem Hip-Hop von Letitia Mack, Michelle Wedeking und Elisa Garcia Rieder, die später im Programm auch noch solistisch auftrat und gekonnt zu einem selbstgeschnittenen Mixtape ihre athletische Art des Breakdance demonstrierte. Große turnerische Klasse zeigte Loane Thum, Teilnehmerin an der deutschen Jugendmeisterschaft im Turnen, mit ihrer Bodenkür, ihren Salti, Bogengängen und Sprungverbindungen. Adam Geith begeisterte das Publikum nicht nur durch seine Künste am Zauberwürfel, sondern auch durch seine geschickte Performance, die das Publikum mit einbezog.

Kunstturnerin Loane Thum beeindruckte mit ihrer Vorführung beim Talente-Abend des DZG in Landsberg. Foto: Betina Pfaffendorf/DZG

Anna Hess, Julia Kleinert, Lena Schäffler Louisa Salzinger, Anika John und Jeann Thier repräsentierten die darstellenden Künste mit Bildern, Porträts, Landschaften und skurrilen Gestalten in erstaunlicher Qualität und mit den unterschiedlichsten Techniken gemalt – von der Bleistiftzeichnung bis zum digital erstellten Kunstwerk. Die Sparte Schauspiel vertraten Leni Heinz, Magdalena Kuhn, Timo Marx und Jessica Kölsch mit einem von Timo Marx geschriebenen Sketch, und die Sparte Literatur war mit Charlotte Mönninghoff vertreten, die ihre Kurzgeschichte „Der Weg“ geschickt interpretierte und mit Bühneneffekten die unterschiedlichen Abschnitte ins rechte Licht rückte. Mit Kartentricks verblüfften Louis Grän und Markus Huttenloher nicht nur das Publikum, sondern auch Schulleiterin Mechthild Wand, die assistieren durfte.

Eine Animationsfilm kommt beim Publikum bestens an

Noemi Stahl präsentierte einen Animationsfilm, der besonders beim jungen Publikum bestens ankam und mit dem sie viele Lacher erntete. Eingestreut zwischen diese Beiträge waren solistisch und sehr virtuos vorgetragene klassische Musikstücke von Sina Nuhanovic und Melanie Kretschmer (Fantasie-Impromptu op. 66 von Frederic Chopin) auf dem Flügel, von Amelie Wasser das „Presto“ aus dem Sommer von Antonio Vivaldi und von Thomas Brüsselbach die Etude-Caprice von Henrik Wieniawski auf Violinen und von Elena Janker die 10. Fantasie in fis-Moll für Flöte solo von G. Ph. Telemann. Als Vocal-Solistinnen präsentierten sich in professioneller Art Amy Bippus und Elena Janker.

Alle Besucherinnen und Besucher waren begeistert und die jungen Künstler, ihr Bühnenteam, der Moderator Emil Möschler, die Tontechniker, Beleuchter und die Caterer, die für den Pausensnack sorgten, wurden regelrecht gefeiert. (AZ)