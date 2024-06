E-Bike-Fahrer wird bei Unfall in Landsberg schwer am Kopf verletzt

Der Radfahrer prallt in der Malteserstraße mit einem Auto zusammen. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Landsberger Osten ist ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Der Radfahrer war mit einem Auto zusammengeprallt.

Nach Angaben der Polizei bog ein 41-jähriger Landsberger gegen 20.25 Uhr mit seinem Pkw von der Epfenhauser Straße in die Malteserstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Malteserstraße fahrenden 59-jährigen E-Bike-Fahrer aus Burbach in Nordrhein-Westfalen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto so schwer am Kopf verletzt, dass ihn der Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus bringen musste.

Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, am E-Bike wurde das Vorderrad beschädigt. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. (AZ)

