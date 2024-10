In der Nacht von Montag auf Dienstag sind an der Spöttinger Straße in Landsberg zwei E-Bikes der Marke Cube in Weiß und Beige aus einer Garage gestohlen worden. Die Räder waren versperrt, die Garage jedoch nicht.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Inspektion Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen. (AZ)