E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Am Samstag gegen 19.20 Uhr wollte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Landsberg das Gelände einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Landsberg verlassen. Dabei übersah er einen kreuzenden E-Scooter-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und stürzte. Dabei wurde der 27-jährige Landsberger leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 350 Euro. (AZ)

