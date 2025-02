E-Scooter-Fahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

In Landsberg ist es am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 80-Jährige mit ihrem Pkw von der Holzhauser Straße kommend über den Hindenburgring in die Spöttinger Straße einbiegen. Dabei prallte sie jedoch mit einem E-Scooter zusammen, auf dem sich eine 24-Jähigen befand. Die junge Frau wollte von der Spöttinger Straße an der Einmündung Hindenburgring in Richtung Kirche abbiegen.

Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2700 Euro.