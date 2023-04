E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch war ein junger Landsberger mit dem E-Scooter unterwegs. Er hatte vor der Fahrt Drogen genommen.

Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Landsberg einen 27-jährigen Landsberger mit seinem E-Scooter, da an dem Scooter kein Versicherungskennzeichen zu erkennen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, so der Polizeibericht. Die folgenden Tests der Polizei lassen nun die Vermutung zu, dass der Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hat. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen mehrerer Verkehrsdelikte eingeleitet. (AZ)