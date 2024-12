EGGER Druck + Medien ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Traditionell zum Jahresende ehrte die Landsberger Verpackungsdruckerei EGGER Druck + Medien im Rahmen der Betriebsversammlung die Kolleginnen und Kollegen, die ein besonderes Jubiläum feiern: Die Mitarbeitenden wurden für ihre fünf- und zehnjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. „Das Engagement und die Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeitenden sind nicht nur entscheidend für unseren Erfolg, sondern prägen auch unsere Unternehmenskultur“, sagt Xaver Egger, der das Familienunternehmen in fünfter Generation führt. „Es ist beeindruckend, wie viele Teammitglieder uns seit Jahren die Treue halten und täglich mit Leidenschaft dazu beitragen, hochwertige Verpackungslösungen zu vermarkten, zu entwickeln und herzustellen. Dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken.“ Um die besonderen Leistungen und die langjährige Verbundenheit der Jubilare zu würdigen, erhielten sie eine individuell gestaltete Aufmerksamkeit: Geschenkboxen, die von der hauseigenen Konstruktionsabteilung mit viel Liebe zum Detail kreiert wurden.

Neben der Ehrung der Jubilare konnte die Verpackungsdruckerei in den vergangenen Monaten auch einige neue Mitarbeitende im Team willkommen heißen. Mit dieser Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen blickt das Unternehmen motiviert in die Zukunft. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“, ergänzt Andreas Karlsdorfer, der als Mitglied der Geschäftsleitung unter anderem für das Personal zuständig ist. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Expertise der Jubilare noch wertvoller – sei es, um neue Kolleginnen und Kollegen intensiv einzuarbeiten oder Fachfremde mit Erfahrung zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weiter erfolgreich zu wachsen.“ EGGER Druck + Medien dankt allen Jubilaren für ihren Einsatz und freut sich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit.

