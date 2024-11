EGGER Druck + Medien gewinnt Druck&Medien Award 2024

Die Verpackungsdruckerei EGGER Druck + Medien aus Landsberg am Lech mit ihrem Onlineshop madika.de hat bei den Druck&Medien Awards 2024 in Berlin den POLAR Award in der Kategorie „Kunden- und Verkaufsteam des Jahres“ gewonnen. Diese Ehrung unterstreicht die kontinuierliche Arbeit und das Engagement des Serviceteams, das für eine hervorragende Kundenbetreuung sorgt, und krönt das zehnjährige Jubiläum des Onlineshops.

Icon Vergrößern Das Serviceteam von EGGER und madika mit der Trophäe. von links nach rechts: Dennis Bergmann, Bastian Götz, Jörg Fischer, Constanze Erhart, Laura Fichtel, Jana Wattolik. Es fehlen: Kathrin Bleicher, Silvia Schneider, Christian Schürmann und Andreas Karlsdorfer. Foto: EGGER Druck + Medien GmbH Icon Schließen Schließen Das Serviceteam von EGGER und madika mit der Trophäe. von links nach rechts: Dennis Bergmann, Bastian Götz, Jörg Fischer, Constanze Erhart, Laura Fichtel, Jana Wattolik. Es fehlen: Kathrin Bleicher, Silvia Schneider, Christian Schürmann und Andreas Karlsdorfer. Foto: EGGER Druck + Medien GmbH

Die Druck&Medien Awards werden von einer Fachjury vergeben und zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen Druckbranche. Neben der hauseigenen Produktion ist das derzeit neunköpfige Serviceteam das Herzstück des Onlineshops und überzeugt durch die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und digitaler Effizienz. Kunden können sich hier auf persönliche Ansprechpartner verlassen, die sie auf allen Kanälen – von Telefon und E-Mail bis hin zu WhatsApp und Live-Chat – bei ihren Verpackungsprojekten unterstützen. Das Team plant und überwacht die gesamte Produktionskette und stellt sicher, dass jeder Kundenwunsch bestmöglich umgesetzt wird. Diese umfassende Betreuung macht den Erfolg der Verpackungsdruckerei aus.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und sind stolz auf das, was unser Team tagtäglich leistet“, sagt Xaver Egger, Geschäftsführer von EGGER Druck + Medien. „Mit kompetenter, individueller Beratung, Leidenschaft und viel Engagement sind die Kolleginnen und Kollegen persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden. Aber erst die enge Zusammenarbeit mit Konstruktion, Druckvorstufe und Produktion garantiert optimale Ergebnisse. Die Auszeichnung als ‚Kunden- und Verkaufsteam des Jahres‘ ist eine Bestätigung dieser Teamarbeit und unseres hohen Qualitätsanspruchs.“ Darüber hinaus hat „madika“ in diesem Jahr mit einer Gesamtnote von 4,98 von fünf Punkten auch das Trusted-Shops-Gütesiegel „Top Rated Company 2024“ erhalten – ein weiterer Beleg für die hohe Zufriedenheit der Kunden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.