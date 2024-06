Ehemaliger iwis-Chef Gerhard Winklhofer feiert runden Geburtstag

Der Familienunternehmer aus München wurde 90 Jahre alt. Die Familie und die Firma sind eng mit Landsberg verbunden.

Gerhard Winklhofer, der ehemalige Geschäftsführer und Eigentümer des Präzisionskettenherstellers iwis und derzeitige Ehrenvorsitzende des Beirats, hat vor Kurzem seinen 90. Geburtstag in München gefeiert. Seine Familie hat ihre Wurzeln in Landsberg. Dort, im Frauenwald, hat das Unternehmen iwis seit 2000 auch einen Produktionsstandort.

Gerhard Winklhofer wurde im Jahr 1934 als Enkel des iwis-Gründers Johann Baptist Winklhofer geboren. Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur für Maschinenbau an der Technischen Universität München im Jahr 1960, trat er 1963 in das Familienunternehmen ein. 1965 wurde er zum Geschäftsführer ernannt und übernahm 1975 die Gesamtleitung des Unternehmens in der dritten Generation. Unter seiner Führung expandierte iwis stark, mit der Eröffnung eines zweiten Werks in Strakonice, Tschechien, im Jahr 1993 und eines dritten Werks in Landsberg am Lech im Jahr 2000, das zwölf Jahre später ausgebaut wurde.

Foto: Andrea Schiller/iwis

Nach seinem Rückzug aus der Geschäftsführung im Jahr 2000 übernahm Gerhard Winklhofer den Vorsitz des Beirats der Johann Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG (heute: iwis SE & Co. KG), dessen Ehrenvorsitzender er seit 2006 bis heute ist. Im Jahr 2004 gründete er das gemeinnützige Bildungswerk GWB Gerhard Winklhofer Bildungswerk.

Die Firma iwis beschäftigt derzeit mehr als 3000 Mitarbeitende weltweit und strebt 2024 einen Umsatz von etwa 730 Millionen Euro an. Das Familienunternehmen stellt unter anderem mechatronische Komponenten für die Automobil- und Energiewirtschaft her sowie Präzisionsketten und mechanische Antriebstechnik für die Automobilindustrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau. Insgesamt ist iwis weltweit an etwa 50 Standorten vertreten.

Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Gerhard Winklhofers Großvater Johann Baptist ist Namensgeber der Landsberger Realschule. Er wurde am 23. Juni 1859 in München geboren und war ein deutscher Mechaniker. 1871 zog er mit seiner Familie nach Landsberg. Nach seiner Lehre als Mechaniker gründete er zusammen mit Richard Adolf Jaenicke in Chemnitz die Firma „Wanderer“. Das Unternehmen produzierte sowohl Automobilbauteile als auch Schreibmaschinen und Fahrräder. Winklhofer gilt als „Pionier der deutschen Büromaschinenindustrie“.

Im Jahre 1916 gründete Johann Winklhofer in München die Firma „iwis“. Er verstarb am 28. März 1949 in Landsberg. Schon kurz nach seinem Tod wurden in Landsberg ein Platz und eine Straße nach ihm benannt. 1976 schließlich erhielt die Realschule im damals neuen Schulzentrum an der Platanenstraße seinen Namen.