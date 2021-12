Ehestreit eskaliert in Landsberg: Mann bekommt Kontaktverbot

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt es zwischen einem Ehepaar in einer Landsberger Wohnung zu einem heftigen Streit. Die Tochter verständigt die Polizei.

In Landsberg hat ein Ehestreit am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilt, stritt sich das Ehepaar am Nachmittag in einer Wohnung derart heftig, dass die 18-jährige Tochter die Polizei rief.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die Frau von ihrem Mann geschubst wurde und er offenbar versuchte, sie zu ohrfeigen, was die Tochter verhindern konnte. Jedoch wurden beide laut Polizei von dem Mann bedroht.

Mann wird von der Polizei der Wohnung verwiesen

Auch er selbst gab an, von seiner Frau verletzt worden zu sein. Um die Situation für die nächsten Tage zu beruhigen, wurde der Mann laut Polizeibericht der Wohnung verwiesen und ein polizeiliches Kontaktverbot ausgesprochen. (lt)