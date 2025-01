Ehrenamtliche sind ein unschätzbarer Wert für den Landkreis

Zum 14. Mal wurden Menschen der Generation 50 plus ausgebildet, um sich künftig ehrenamtlich im Landkreis zu engagieren. Sie nahmen teil an einer Qualifizierung im AWO-Mehrgenerationenhaus. Jetzt überreichte Erich Püttner wegen Erkrankung des Landrates den Absolventen ihr Zertifikat.

Als „unschätzbaren Wert“ für den Landkreis bezeichnete Erich Püttner in Vertretung des Landrates das Netzwerk der Ehrenamtlichen, das sich nun über so viele Jahre gebildet habe. Mehr als 160 Engagierte sei es stark und unterstütze die vielfältigen Aktivitäten und Projekte. Der Landkreis steht auch finanziell fest an der Seite der Engagierten, die sich Seniortrainer oder Seniortrainerin nennen dürfen - in Anschluss an das Ausbildungsprogramm EFI-Erfahrungswissen für Initiativen. Beim Gratulieren schlossen sich Moritz Hartmann - in Vertretung von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl - sowie Bürgermeister Wilfried Lechler aus Pürgen und Bürgermeister Alexander Enthofer aus Unterdießen an. Sie wünschten den neuen Seniortrainern und -trainerinnen, vor allem aus ihrer jeweiligen Gemeinde, viel Erfolg bei ihren ehrenamtlichen Projekten; namentlich sind es Ute Altpeter-Martin, Elke Berghaus, Otto Fischer, Helga Friedrich, Ines Gleissner, Christine Gold, Margit Greulich, Sabine Härtel, Marion Heckmeier, Constanze Heinz, Karolina Mair, Gudrun Schmid und Kurt Wacker.

Jürgen Griesbeck, Leiter der Schulung, freute sich über erste Ergebnisse. Ein Stammtisch Ukulele ist mit viel Zuspruch gestartet worden, es gibt Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Landsberg und die Rikscha-Ausfahrten und auch Hilfe beim Projekt Sozialer Mittagstisch ist geboten. Alle setzen sich für weniger Einsamkeit im Landkreis ein und stärken aktiv das Miteinander. Die langjährige Kommunikationstrainerin Christa Jordan steht dem weiter wachsendem Netzwerk der Ehrenamtlichen zur Seite und veranstaltet regelmäßige Praxistage, Weiterbildungen und Exkursionen.

