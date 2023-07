Ehrung für die besten Mittelschüler aus dem Landkreis

Im Landratsamt werden die besten Teilnehmer des Mittelschulabschluss geehrt. Von Corona, Einstein und einer Glücksgeschichte war die Rede.

Der große Sitzungssaal im Landratsamt war gut gefüllt. Schließlich durften sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen im Landkreis Landsberg auf die Auszeichnung ihrer besten Abschlüsse freuen. „Jetzt dürft ihr eure großartigen Ergebnisse feiern!“ Voller Lob eröffnete Schulamtsdirektor Steffen Heußner die Ehrung für die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer am qualifizierenden Mittelschulabschluss, mittleren Schulabschluss und der Praxisklasse.

Für die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler ist dieser Abschluss ein wichtiges Etappenziel und ein gutes Fundament für die Zukunft. Nur durch konsequentes Lernen sei dies möglich gewesen. „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück“, so Horner-Spindler. Ein Lob durften sich auch die Eltern abholen, die ihre Kinder immer tatkräftig unterstützt hätten.

Auch das Thema Corona wurde nicht außen vor gelassen. Schulrätin Carmen Audilet betonte, dass der diesjährige Abschluss nicht leichter als sonst war. Schließlich hätten die Schülerinnen und Schüler während der Schulschließung im März viel verpasst. Jetzt könnten sie selbstbewusst und erleichtert sein. Ganz nach dem Motto „Nobody said it was easy“ begleitete eine Lehrerband der Carl-Orff-Schule in Dießen mit dem Song „The Scientist“ von Coldplay die Ehrung.

Bohnen für den Glücksmoment

Nicht immer läuft alles perfekt. Während der Rede wurde den Schülern auch noch einmal klargemacht, dass es immer Höhen und Tiefen geben wird. Damit die Absolventinnen und Absolventen auch in schlechteren Zeiten an ihre Glücksmomente denken, erzählte Audilet eine Glücks-Bohnen-Geschichte und gab jedem Schüler kleine Bohnen als Geschenk auf den Weg. Die Geschichte ging wie folgt: Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebte, er einen Glücksmoment empfunden hatte, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte.

„I hope, you have the time of your life.“ Nicht nur im gespielten Song der Lehrerband ging es um die Hoffnung auf eine vielversprechende Zukunft. Auch Landkreisschülersprecherin Lena Maisterl wünschte jedem viel Glück auf allen verschiedenen Wegen. „Jeder kann sich selbst gratulieren“, lobte Lena Maisterl die Anwesenden.

Und was darf an einer deutschen Schulehrung nicht fehlen? Albert Einstein. So griff der Vorstand der VR-Bank Landsberg-Ammersee, Martin Egger, das Zitat „Albert Einstein ist nicht besonders begabt, sondern nur sehr neugierig“ wieder auf. Hiermit rief Egger die Jugendlichen auf, mit Neugierde durchs Leben zu gehen. Zusätzlich wurde eine erstaunliche Rechnung gemacht: Auf 11.000 Unterrichtsstunden und 7.500 normale Stunden kam die Schülerschaft.