Ehrung und Gedicht: Stadtrat Dieter Völkel ist 80

Plus Traditionell blickt Dieter Völkel in Reimform auf das Jahr im Landsberger Stadtrat zurück. Welche Anekdote heuer besonders gut ankommt.

Er ist der dienstälteste Stadtrat, und als solcher, ist auch mal sein Rat gefragt. Zudem ist Dieter Völkel ein bei seinen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzter Vermittler. Seinen Sinn für Humor beweist der SPD-Politiker traditionell in der letzten Sitzung des Jahres, wenn er in Reimform auf das Stadtrats-Jahr zurückblickt. Heuer wurde er aber zuerst geehrt, denn der gebürtige Landsberger feierte unlängst seinen 80. Geburtstag.