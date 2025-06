Ehrungen für langjährige Hospizbegleitung

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg am Lech e.V. wurde die wertvolle Arbeit der Hospizbegleiterinnen gewürdigt. Acht engagierte Ehrenamtliche wurden für ihre langjährige Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz von jeweils zehn Jahren vom Vorsitzenden Emanuel Zehetbauer geehrt.

Die Ehrenamtlichen investieren viel Zeit und Herzblut in ihre Tätigkeit, um schwerkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen beizustehen. Ihr Einsatz ist geprägt von Empathie, Geduld und einer großen Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Situationen einzulassen. Sie begleiten die Betroffenen in schweren Zeiten, hören zu, spenden Trost und schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit. Das Engagement der Hospizbegleiter ist eine wertvolle Unterstützung für die Betroffenen und ihre Angehörigen und trägt wesentlich dazu bei, die Lebensqualität in den letzten Tagen zu verbessern. Der Verein bedankt sich herzlich für diese langjährige Unterstützung.

