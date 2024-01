Landsberg

25.01.2024

Eigener Raum gewünscht: Seniorenbeirat auf Konfrontation mit Stadtrat

Plus Trotz Seniorenbüro möchte der Beirat eigene zentrumsnahe Räumlichkeiten. Landsbergs Stadtrat und Verwaltung lehnen das ab.

Die Entscheidung war eindeutig. Und sie wird dem Landsberger Seniorenbeirat nicht gefallen. Einstimmig lehnte der Stadtrat es ab, einen zentrumsnahen Raum zur Verfügung zu stellen, der ausschließlich vom Seniorenbeirat genutzt werden kann. In der Diskussion zuvor hatten Verwaltung sowie Stadträtinnen und Stadträte ihr Unverständnis für den Antrag geäußert, während vonseiten des Seniorenbeirats fehlende Wertschätzung genannt wurde.

Bereits bei den Bürgerversammlungen in den Stadtteilen hatte Sigrid Knollmüller, die Vorsitzende des Seniorenbeirats, immer wieder beklagt, dass der Beirat „heimatlos“ sei. In der Sitzung des Stadtrats erhielt ihre Stellvertreterin Ingrid Fackler das Wort, zudem kommentierte der Seniorenbeirat die von der Verwaltung ausgearbeitete Sitzungsvorlage für die Stadträte. Diese Anmerkungen liegen unserer Redaktion vor. Der Seniorenbeirat hatte in einem Schreiben vom 10. Januar einen geeigneten, zentrumsnahen Raum zur ausschließlichen Nutzung für den Seniorenbeirat, für dessen Arbeit, Veranstaltungen und Seniorensprechstunden beantragt. In der Sitzung stellte nun Ulrike Degenhart, die Leiterin des Büros der Oberbürgermeisterin, die bisherige Entwicklung vor.

