Landsberg

vor 3 Min.

Ein Abend in Erinnerung an Queen und Freddie Mercury

Plus Queenmania gastiert mit "Forever Queen – The Ultimative Tribute" in Landsberg. Der Leadsänger ähnelt seinem Idol nicht nur optisch.

Von Hertha Grabmaier

Musiker, die sich der Herausforderung stellen, eine der bedeutendsten Bands der Popgeschichte, nämlich Queen, und vor allem deren 1991 mit nur 45 Jahren verstorbenen Frontsänger von Weltformat, Freddie Mercury, zu covern, müssen verdammt gut sein. Die eigenen Fähigkeiten real einschätzend, gelang den italienischen Künstlern von Queenmania mit "Forever Queen" im zu gut Dreivierteln besetzten Landsberger Sportzentrum eine Liveshow, die nah an die Events der unvergleichlichen britischen Kultband herankam.

Vor allem die Performance von Sonny Ensabella, der seit 2006 mit Leidenschaft in die großen Fußspuren des einzigartigen Freddie Mercury tritt, ließ einen Vergleich mit seinem großen Idol, was Optik und Bühnenpräsenz angeht, durchaus zu. Wie sein unvergessliches Vorbild gab er, umgeben von einer Lightshow, die Rampensau, sei es in fantasievollen, hautengen Lederoutfits, Bananenkopfschmuck, verruchtem Minirock, schwarzer Perücke und ausgepolstertem Dekolleté oder auch mit spärlicher, manchmal fehlender Oberbekleidung. Zu all den großen Queen-Songs fegte er mit theatralischen Attitüden und Riesenspektakel über die Bühne, um das Publikum, unter das er sich zeitweise tanzend mischte, zum Mitmachen zu animieren.

