Ein Abend in Landsberg mit vielen Lieblingsbüchern

Draußen Donnergrollen und dunkle Wolken – drinnen Lieblingsbücherabend mit einem bunten Strauß an druckfrischer Lektüre: Das äußerst beliebte Format der Buchhandlung Osiander am Hauptplatz in Landsberg lockte so viele Leseratten an, dass schnell „ausverkauft“ über dem Werbeplakat prangte.

Wer eine Karte ergattert hatte, durfte zwischen hohen Bücherregalen Platz nehmen und den Vortragenden nicht nur zuhören, sondern sie dank etlicher Stufen im nach hinten ansteigenden Geschäftsraum auch sehen. Sechs Mitarbeiterinnen plus Filialleiter Robert Reuter hatten für den Abend etliche neue Bücher gelesen und stellten ihre Favoriten vor. Reuter machte den Anfang mit einem Roman von Eugen Ruge. Unter dem Titel „Pompeji“ stellt der Autor fiktive Überlegungen an, ob die Katastrophe durch den Ausbruch des Vesuvs hätte verhindert werden können. Ruge spinnt dabei Parallelen zur heutigen Zeit. Weitere Buchtipps von Reuter waren „Seemann und Siebener“ von Arno Frank und „Going Zero“ von Anthony McCarten.

Es menschelt und wird auch mal humorig

Judith Schlepütz stellte drei Bücher vor, in denen es menschelt, auch mal humorig wird. „Das Schloss der Schriftsteller“ (Uwe Neumahr) nimmt den Leser mit in die Zeit der Nürnberger Prozesse und mitten hinein in das Faber-Castell-Schloss. Dort schrieben all die Berichterstatter, unter ihnen Erich Kästner, Erika Mann und viele weitere ihre Texte und es menschelte kräftig. „Besser allein als in schlechter Gesellschaft“ (Adriana Altaras) punktet mit herzerfrischenden Dialogen und subtilem serbisch-jüdischem Humor.

„Der große Baumhauswettbewerb“ (Camille Garoche) hört sich nach Jugendliteratur an – Isabel Tzschaschel ist bekennender Kinder- und Jugendbuch-Fan. Das Buch ist nicht nur Sach- und Wimmelbuch; es kann auch Liebe zu und Ehrfurcht vor den Bäumen wecken. „22 (Schwimm)Bahnen“ (Caroline Wahl) helfen einer jungen Frau, die alkoholkranke Mutter zu ertragen und gleichzeitig die kleine Schwester zu beschützen.

Dresden zur Zeit des Baus der Semper-Oper

Geschichtliches auch bei Dorothea Müller: Bei „Dunkel der Himmel – goldhell die Melodie“ nimmt Anne Stern den Leser mit in das Dresden zur Zeit des Semper-Oper-Baus. Das Buch spiegele ein Gesamtbild der Zeit, so Müller. „Die unglaubliche Grace Adams“ (Fran Littlewood) ist eine fiktive Geschichte um eine Frau, die einfach zeigen will, dass sie „es schafft“. Die zufällig entstandene tiefe Freundschaft zwischen zwei Frauen unterschiedlichen Alters ist Inhalt von „Wie wir uns trafen“ (Sofia Lundberg).

„Leonard und Paul“ (Ronan Hession): Sabine Kronbauer lobte hier bereits das schöne Äußere dieses Buches, in dem zwei völlig in sich ruhende Männer beschrieben werden. Mit „Ein unendlich kurzer Sommer“ (Kristine Pfister) wurde dem Publikum ein Liebesroman mit Tiefgang ans Herz gelegt. Zwei Debütromane und zwei Storl-Geschichten stellte Gisela Makowski vor. „Und morgen ein neuer Tag“ (Claire Alexander) beschreibt den ewigen Kampf zwischen Wollen und Können. Teil eins einer Island-Krimireihe ist „Verschwiegen“ (Eva Björg Ägisdottir). Die weiteren Bände sind „Verlogen“ und „Verborgen“.

Auch Kurzgeschichten können interessant sein

Kurzgeschichten – bei dem Wort rümpften viele Kunden die Nase, verriet Angela Rick. Sie hat mit „Stories“ (Joy Williams) trotzdem ein solches Werk mit „toll geschriebenen, ungewöhnlichen Geschichten“ dabei. Gleich drei räumlich getrennt schreibende Autorinnen haben die Biografie der schwedischen Malerin „Hilma“ verfasst. Sie war ihrer Zeit weit voraus, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits abstrahiert. Fast 100 Jahre alt und kein bisschen verstaubt ist „Gentleman über Bord“ von Herbert Clyde Lewis. Erst jetzt wurde die Geschichte über einen reichen New Yorker Geschäftsmann verlegt und gedruckt.