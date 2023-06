Ein Arbeitgeber will bestmögliche Arbeitsbedingungen schaffen

Der Küchengerätebauer Rational aus Landsberg hat wieder erweitert. Das Unternehmen bezieht ein neues Bürogebäude und setzt dabei auf Nachhaltigkeit.

Rational bezieht neues, nachhaltiges Bürogebäude. Am 1. Juni eröffnete Peter Stadelmann, CEO der Rational AG, im Beisein unter anderem von Landsbergs Zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) der stellvertretenden Landrätin Margit Horner-Spindler ( CSU) sowie des Wirtschaftsförderers der Stadt Landsberg, André Köhn, das neue Bürogebäude am Standort Landsberg.

Ein Rundgang über das Gelände von Rational

Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste selbst ein Bild davon machen, wo die Teams des Controllings, der Buchhaltung und anderer kaufmännischer Prozesse sowie die Schulungsräume der Academy Rational und ein weiteres Betriebsrestaurant ihr neues Zuhause haben. Neben der Energieeffizienz standen bei der Planung bestmögliche Arbeitsbedingungen für die bis zu 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neuen Gebäude im Vordergrund: Hoher Glasanteil in der Fassade, schalldämmende Decken und CO₂-neutral hergestellter Teppichfußboden unterstreichen den Anspruch. In seiner Eröffnungsrede unterstrich Peter Stadelmann vor allem die nachhaltige Bauweise des Gebäudes, dessen Primärenergiebedarf etwa ein Viertel unter dem Anforderungswert der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) liegt.

Bei einer Führung konnten die Gäste auch einen Blick in das Versandgebäude der Landsberger Firma Rational werfen. Foto: Nikolas Bojanowski/Rational

Darüber hinaus funktionieren Heizung und Gebäudekühlung über Grundwassernutzung und Wärmepumpe, verfügt das Gebäude über Heiz-Kühldecken mit akustischer Wirksamkeit und eine intelligente, tageslichtabhängige Lichtsteuerung mit Bewegungssensoren. "Der Neubau steht auf eindrucksvolle Weise für unseren Anspruch, nachhaltig zu wirtschaften", so Stadelmann.

Neben dem schonenden Umgang mit Ressourcen gehört für Stadelmann aber auch der respektvolle Umgang miteinander dazu: „Bestmögliche Arbeitsbedingungen sind für Rational ein fester Bestandteil bei der Planung neuer Gebäude.“ Im neuen Werk 3F zeigt sich das unter anderem in der Umsetzung des Programms „New Work@Rational“: Unterschiedliche Arbeitsplätze spiegeln unterschiedliche Arbeitsweisen wider. So gibt es neben Rückzugsorten, Telefonboxen und Fokusräumen ebenso Arbeitsplätze, die auf Austausch und Zusammenarbeit ausgelegt sind. „So hat jeder die Möglichkeit, sich morgens den Arbeitsplatz auszusuchen, der am besten zu den Aufgaben des Tages passt“, so Stadelmann in einer Pressemitteilung.

Ein Betriebsrestaurant für 100 Gäste

Darüber hinaus punktet Rational auch in diesem Gebäude mit einem Betriebsrestaurant, das Platz für rund 100 Gäste bietet, und einer Coffee Lounge mit etwa 25 Plätzen. „Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber bleiben, der auch über die Grenzen Landsbergs hinaus eine hohe Anziehungskraft hat“, fasste Stadelmann das Engagement für den Neubau zusammen.

Wer sich näher über das Landsberger Unternehmen informieren möchte, der kann dies beim Tag der offenen Tür am Samstag, 8. Juli, tun. Von 10 bis 16 Uhr werden in der Celsiusstrasse 6 unter anderem ein Werksrundgang, Kochshows und eine Zeitreise durch 50 Jahre Firmengeschichte unternommen. (AZ)