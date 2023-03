Landsberg

Ein Besuch bei den Frischlingen im Landsberger Lechpark

Plus 26 Frischlinge stromern im Lechpark in Landsberg herum. Rangerin Anne-Marie Heinze erklärt, auf was dabei zu achten ist und stellt Ideen für die Zukunft vor.

Von Liv Wohlfahrt

Die Sonne scheint sanft durch das Blätterdach, man hört Vogelgezwitscher und sogar das Hämmern eines Spechts. Trotz der warmen Sonnenstrahlen ist die Luft noch kalt. Um 10 Uhr im Wildschweingehege des Lechparks ist bisher nur Keiler Beppo wach und suhlt sich genüsslich im feuchten Schlamm. Schließlich wagt sich die erste Bache aus ihrem Verschlag. Dicht dahinter blinzeln sieben Frischlinge zögerlich in die Sonne. Sie sind mittlerweile ungefähr zwei Wochen alt. Noch ein bisschen verschlafen, drehen sie ihre ersten Runden durch das Gehege. Von den Besuchern lassen sich die Wildschweine nicht stören.

