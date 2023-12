Ein Besuch in der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang

Weihnachten ist eine schöne Zeit, um die Gärtnereien im Landkreis zu besuchen. Die LT- Berichterstatter waren in der Gärtnerei Dumbsky und entdeckten dort viel.

Wenn draußen alles tief verschneit ist, ist die schönste Zeit, die regionalen, weihnachtlich dekorierten Gärtnereien zu besuchen. In der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang lohnt es sich heuer, nach der Mäusebäckerei Ausschau zu halten. Dort bietet sich den Besuchern eine Kulisse in rot, weiß und grün, die lange fesselt, will man alle kleinen, liebevoll inszenierten Szenen entdecken.

Die Maus in der Weihnachtsbäckerei. Foto: Christian Rudnik

Da hat sich eine lustige Maus mitsamt einem leckeren Cupcake im Mehlsack eingenistet, eine andere bestückt einen Guglhupf mit roten Kirschen. Eine im weißgetupften roten Kleid , Schürze und adrettem Häubchen rührt Teig, eine andere hält schon den Teigroller parat – und auf dem Adventsgesteck sind zwei mit der Spritztülle am Werk, eine Torte zu garnieren. Viele lustige Ausstecherle, eine alte Küchenwaage und ein uriger Ofen, Rezepte auf Schiefertafeln und viel Tannengrün runden die Szenerie ab, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt.

Monika Dumbsky kreiert Themenwelten

Themenwelten zu kreieren ist die Domäne von Monika Dumbsky. Bereits im Januar fährt sie wieder in die holländischen Showrooms ihrer Deko-Lieferanten, um die Ware für die nächste Weihnachtsausstellung zu ordern – keine einfache Aufgabe bei der dargebotenen riesigen Auswahl. Da heißt es, Trends frühzeitig zu erkennen und abzuschätzen, was speziell die bayerische Kundschaft mag.

Die Farbe Rot ist immer der Renner

Diese ist etwas traditioneller als anderswo, und so ist zu Weihnachten die Farbe rot nach wie vor der Renner – oder auch in Kombination mit schwarz, die Monika Dumbsky heuer gestaltet hat und die, wie sie sagt, sehr gut bei den Kunden ankommt. Unweit der Mäusebäckerei können Besucher gleich in die nächste Themenwelt abtauchen: König Ludwig lässt dort grüßen. Im Hintergrund eine große Bildwand von Schloss Neuschwanstein, dominieren hier die Farben gold, blau und türkis, eine märchenhafte weiße Kutsche darf nicht fehlen, majestätisch eingerahmt von königlichen Nussknackern – zauberhaft. Nur ein paar Schritte weiter stehen die Besucher unter den Schirmen riesiger Pilze, die in der Familienwerkstatt der Dumbskys gebastelt wurden. Und auch der Naturtrend, im letzten Jahr schon gezeigt, setzt sich fort, mit viel Holz, Makramee und anderen natürlichen Materialien und den Farbtönen natur, creme und weiß. Ein paar besondere Kränze stechen heraus, die Monika Dumbsy, die leidenschaftlich gerne Neues ausprobiert, selbst gebunden hat, beispielsweise aus den Seiten eines alten Kochbuchs oder aus Pergamin.

Die Gärtnereikatze ist immer mit dabei

In der entspannten Atmosphäre lässt es sich ideal auch nach Geschenken stöbern. Neu im Sortiment sind heuer „Candle Holder“ mit zauberhaften Motiven, die ganzjährig erfreuen, und Kerzenkarusselle. Im Pflanzenhaus empfängt zuerst Gezwitscher der zahlreichen bunten Piepmätze in der Voliere und die Gärtnereikatze kreuzt den Weg, der zu Amaryllis, Orchideen, den wunderbaren Krippen und natürlich zu den Weihnachtssternen aus eigener Produktion führt. Siegfried Dumbsky hat es mittlerweile durch viel Experimentieren erreicht, ganz ohne Torf auszukommen. Seine Erden bestehen aus Kompost, Rindenhumus, Holzfasern und Kokosmark. Zum Düngen verwendet er Schafwolle aus Bayern, die Schädlingsbekämpfung übernehmen Nützlinge wie Schlupfwespen, Trauermücken und Raubmilben. Auch effektive Mikroorganismen tragen zum Pflanzenschutz bei. Beim torffreien Gärtnern ist Siegfried Dumbsky mittlerweile Experte und hält dazu auch Vorträge vor Gärtnerkollegen.

Lesen Sie dazu auch

Weihnachtsdeko bei der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang. Foto: Christian Rudnik

Ihre große Liebe zur Natur hat Monika Dumbsky im Sommer dazu bewegt, einen Insektengarten mit Kies- und Sandflächen, Käferkellern und vielen Pflanzen anzulegen, die Insekten magisch anziehen und die hervorragend mit trockenen Sommern klarkommen. „Im nächsten Jahr werden wir unseren Insektengarten offiziell eröffnen und hoffen, damit viele positive Impulse zu geben“, freut sich Monika Dumbsky.