Landsberg

vor 36 Min.

Ein Besuch lohnt sich: Ausstellung von Gloria Gans in Landsberg

Gloria Gans stellt unter anderem das Bild "Bayern 1918 und 2018" in der Zederpassage in Landsberg aus.

Plus Die Malerin Gloria Gans stellt in der Zederpassage in Landsberg aus. Es wird die Spannung spürbar, die sich zwischen Menschen auflädt.

Von Minka Ruile Artikel anhören Shape

Man konnte Bert Praxenthaler vom Galerieverein nur zustimmen: Es war tatsächlich der Tag mit „dem scheußlichsten Wetter der ganzen Woche“, auf den die Eröffnung der jüngsten Ausstellung in der Landsberger Zederpassage gefallen war. Dennoch hatte sich eine beachtliche Zahl Kunstinteressierter dort eingefunden, um nicht die Auftaktveranstaltung zu „What about us“ mit Werken der Münchener Malerin Gloria Gans zu versäumen. Gelohnt hatte sich das allemal.

