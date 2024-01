Ein bewegender Vortrag beim Neujahrsempfang der SPD

Plus Dem Unterbezirk Landsberg gelingt mit Alix von Melle ein Glücksfall. Sie bringt Politik und Höhenbergsteigen in Zusammenhang.

„Der Weg ist das Ziel – das Ziel jedoch muss immer die erste Priorität haben.“ Alix von Melle, mit sieben ohne künstlichen Sauerstoff bestiegenen Achttausendern Deutschlands erfolgreichste Höhenbergsteigerin, hatte als Referentin für einen Vortrag beim Neujahrsempfang des SPD-Unterbezirks Landsberg gewonnen werden können. Es war ein Glücksfall für die Veranstaltung.

Alix von Melle stand nach dem tragischen Tod ihres Mannes Luis Stitzinger im vergangenen Mai nach eigenem Bekunden erst zum zweiten Mal wieder auf einer Bühne und am Mikrofon. Ihr gelang es zu jeder Zeit, das Publikum im gut besuchten Festsaal des Historischen Rathauses mitzunehmen und zu überzeugen. In ihrem von grandiosen Bildern der höchsten Gebirge der Erde begleiteten Vortrag mit dem Titel „Wir bezwingen nicht den Berg, sondern uns selbst“ zog sie immer wieder Parallelen von ihr als Extrembergsteigerin zur Politik. Größte Motivation sei es, ein Ziel vor Augen zu haben und dieses unbeirrt zu verfolgen.