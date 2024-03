Landsberg

Ein bewegendes Konzert mit dem Vocalensemble Landsberg

Plus Mit „Hear My Prayer“ präsentiert das Ensemble Chormusik zur Passionszeit. Höhepunkt ist das doppelchörige Glaubensbekenntnis von Frank Martin.

Von Hertha Grabmaier

Hier beheimatete Musikfreunde können sich glücklich schätzen, denn die besondere Qualität einer reichen Chorlandschaft, die Landsberg aufweisen kann, wird weit über die Stadtgrenzen hinaus gerühmt. Dazu zählt seit vielen Jahren das von Matthias Utz geleitete, renommierte Vocalensemble, welches die Zuhörerschaft mit hochkarätigen Sternstunden des A-capella-Gesangs immer wieder zu verzaubern weiß. So auch mit dem Passionskonzert „Hear My Prayer“ in der gut besuchten Kirche St. Katharina.

Dort spannte der gemischte Kammerchor einen facettenreichen Bogen von Henry Purcell (1659-1695), einem Komponisten des Frühbarocks, bis zu dem 1935 in Estland geborenen Arvo Pärt. Die ausgewählten Sätze aus verschiedenen Epochen eröffneten einen Blick auf die Vielfalt einfühlsamer Chormusik zur Leidensgeschichte Jesu. Beeindruckend war der Einstieg mit reich nuancierter barocker Klangfülle beim eindringlichen Gebetsruf der titelgebenden Motette „Hear My Prayer“ von Henry Purcell, an die sich zwei kompakt homofone Passionsstücke mit gefühlvollem Flehen um Erbarmen von Felix Mendelsohn-Bartholdy anschlossen. Der expressionistische „Passionsgesang“, komponiert von dessen Neffen Arnold Mendelssohn (1855-1933) „ist mit seinen Fortissimo-Aufreibungen eine aufwühlende Motette ähnlich dem Gemälde eines alten Meisters“, erklärte Chorleiter Matthias Utz in seiner Einführung.

