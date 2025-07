Ein Blick hinter die Kulissen der Gourmetrösterei Böhm

Landrat Thomas Eichinger und die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Landsberg am Lech besuchten kürzlich die traditionsreiche Gourmet-Rösterei Böhm, die feinste Kaffeespezialitäten aus aller Welt in Handarbeit veredelt. Röstmeister Henning Böhm und seine Familie setzen dabei auf höchste Qualität. Mit ihrem Laden, in der Vorderen Mühlgasse in Landsberg und der beliebten Genussterrasse, ist die Rösterei längst ein fester Bestandteil der Genusskultur im Landkreis. Seit über 75 Jahren steht das Familienunternehmen für höchste Kaffeequalität – Landrat Thomas Eichinger durfte gemeinsam mit den Wirtschaftsförderinnen Kathrin Lenvain und Christina Fratz einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.

Thomas Eichinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaftsförderung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis