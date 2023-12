Ein Duo bringt die Landsberger mit Weihnachtsliedern in Stimmung

Plus Die Sängerin Silje Nergaard und der Pianist Espen Berg sind im Stadttheater zu Gast. Bei ihrem Konzert singt auch das Publikum.

Jazz ist heute weitaus toleranter. Er duldet mehr stilfremdes, als noch vor Jahrzehnten. Das hat den eindeutigen Vorteil, dass sich das Spektrum seiner Interpreten enorm erweitert. Der Nachteil: Das Verhältnis zwischen Kunst und Kommerz verschiebt sich hin zu letzterem. Silje Nergaard war im Rahmen ihrer kleinen Deutschlandtour zu Gast im Landsberger Stadttheater. An ihrer Seite: Pianist Espen Berg. Ein Duo, das das Publikum der Jahreszeit entsprechend mit Weihnachtsliedern in Stimmung brachte.

Nicht swingend, wie einst Ella Fitzgerald oder Bing Crosby, auch nicht lasziv mondän, wie es die Art der Kanadierin Diana Krall ist und auch nicht mit dieser kammermusikalischer Intensität eines Till Brönner. Silje Nergaard und Espen Berg stellten deutlicher die Balladenkunst im winterlichen Festtagesgewand ins Zentrum ihres Vortrags. Und die hatte mit jazzigen Blue Notes nur am Rande zu tun.