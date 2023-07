Bekommt die Landsberger Altstadt ein einheitlicheres Erscheinungsbild?

Plus Im Bauausschuss werden die Ziele für die künftige Entwicklung formuliert. Bei den Pflastersteinen möchte das Gremium jedoch die Vielfalt erhalten.

Die Landsberger Altstadt soll auf längere Sicht saniert und damit gestärkt werden. Das beauftragte Stadtplanungsbüro Dragomir hat in einer Sitzung des Bauausschusses nun die konkreten Ziele formuliert. Mit einem Punkt waren die Stadträtinnen und Stadträte jedoch nicht ganz einverstanden. Für Gastronomen und Gewerbetreibende könnte es außerdem bald einen Gestaltungsleitfaden geben.

Martin Birgel und Christof Pflaum waren als Vertreter des Büros Dragomir eingeladen. Laut Birgel sollen durch die Maßnahmen städtebauliche Missstände behoben werden. Den Rahmen für die zukünftige Entwicklung und Sanierung der Altstadt definiert eine vorbereitende Untersuchung, die auch Voraussetzung für die Städtebauförderung ist. Bürgerinnen und Bürger hatten die Möglichkeit, auf einer digitalen Stadtkarte ihre Ideen und Kommentare einzubringen. Diese flossen in vier konkrete Handlungsfelder ein.