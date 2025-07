Ein einzigartiges Hospizangebot

Beim 24. Landsberger Autosalon sammelten die Stadtwerke Landsberg KU Spenden für das Theotinum Kinderhospiz in Dießen. Die beliebte Kindereisenbahn lockte zahlreiche kleine Besucher an und ermöglichte Spenden, die die Stadtwerke auf insgesamt 500 Euro aufstockten. Der Betrag wurde nun offiziell an den Trägerverein übergeben. „Wir freuen uns sehr, dass so viele gespendet haben. Das Theotinum leistet beeindruckende Arbeit – für die betroffenen Familien und unsere Gesellschaft“, sagte Cornelia Schmidt, Bereichsleiterin der Stadtwerke.

Das Kinderhospiz Theotinum in Greifenberg bietet ein deutschlandweit einzigartiges Konzept: Eine wohnliche, helle Wohnung mit sieben Schlafplätzen dient schwerkranken Kindern und ihren Familien als Rückzugsort. Hier können sie Zeit in Würde und Geborgenheit verbringen – ohne bürokratische Hürden. Irmgard Schleich, Palliative-Care-Fachkraft und Koordinatorin des Vereins, begleitet mit einem großen Team Ehrenamtlicher die Familien: „Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sowohl Leben als auch Loslassen möglich ist – sei es zur Erholung oder für ein würdevolles Abschiednehmen.“ Statt Klinikflair bietet die Einrichtung eine warme, fast ferienähnliche Atmosphäre mit bunten Bildern, Terrasse und Garten. Die medizinische Versorgung wird über Partner gewährleistet, eine ärztliche Einweisung ist nicht nötig. Zusätzlich gibt es zahlreiche Angebote, etwa speziell konzipierte Trauergruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein Angebot, das weit über die Region hinaus Menschen anspricht – und dennoch mehr Bekanntheit verdient. Die Stadtwerke Landsberg KU danken allen Spendern und Beteiligten: „Soziales Engagement in der Region ist uns wichtig – besonders bei Projekten wie dem Theotinum Kinderhospiz.“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!