Ein Euro für jeden Schüler im Landkreis

Sie ist längst ein fester Bestandteil des sozialen Engagements der Sparkasse Landsberg-Dießen: Die Ein-Euro-Spendenaktion für Schulen. Bereits zum 15. Mal in Folge spendet die Stiftung jährlich einen Euro pro Schüler an alle Schulen im Landkreis Landsberg am Lech. Die Besonderheit der Aktion: Die Schulen entscheiden selbst, für welche Projekte oder Maßnahmen sie die Spendengelder einsetzen möchten – ob für Schulprojekte, kulturelle Angebote oder sportliche Aktivitäten.

Stellvertretend für alle Schulen im Landkreis trafen sich Mechtild Wand (Dominikus-Zimmermann-Gymnasium), Christian Karlinger (Schule am Luisenhof), Ilona Churchill und Tobias Rösner (Montessor-Schule Kaufering) mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Sven Fischer, zur symbolischen Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 17.500 Euro in der Sparkassen-Hauptstelle am Landsberger Hauptplatz. „Unsere Ein-Euro-Spendenaktion unterstreicht auf besondere Weise unsere enge Verbundenheit mit der Region und den Menschen, die hier leben“, betonte Sven Fischer im Rahmen des Fototermins.

